Сергей Шойгу рассказал о своих родных-фронтовиках, которые прошли всю войну
Министр обороны РФ Сергей Шойгу внес данные о своих родственниках-фронтовиках на сайт проекта «Дорога памяти». По словам Сергея Кужугетовича, его родные участвовали в Великой Отечественной войне.
Один из родственников министра служил на фронте рядовым, другой был военным врачом.
- Это два моих дяди — Иван Яковлевич Кудрявцев и Василий Яковлевич Кудрявцев, два достойных человека. Один просто рядовым прошел через всю войну, второй был военным врачом и тоже прошел фактически всю войну, — рассказал Шойгу телеканалу «Звезда».
После войны, по словам министра, второй дядя еще пять лет жил в Германии, где работал по специальности.
Также глава Минобороны рассказал о том, что во время войны его мама находилась в оккупации.
Проект «Дорога памяти» курирует Министерство обороны РФ. Цель проекта - увековечение памяти о Великой Отечественной войне. Материалы, которые будут собраны, предполагается разместить в одноименной галерее. В настоящее время она возводится неподалеку от главного храма Вооруженных Сил РФ в подмосковном парке «Патриот». По словам Сергея Шойгу, идея создания галереи родилась через несколько дней после начала строительства храма.
Протяженность галереи — 1418 метров. Это символичная цифра, ведь именно столько дней продолжалась Великая Отечественная война.
ИСТОЧНИК KP.RU