2020-03-19T17:36:43+03:00
Общество

Сергей Шойгу рассказал о своих родных-фронтовиках, которые прошли всю войну

Руководитель Минобороны передал данные близких на сайт «Дорога памяти»
Елена КОВАЛЕВА
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Сергей ШойгуСергей ШойгуФото: Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу внес данные о своих родственниках-фронтовиках на сайт проекта «Дорога памяти». По словам Сергея Кужугетовича, его родные участвовали в Великой Отечественной войне.

Один из родственников министра служил на фронте рядовым, другой был военным врачом.

- Это два моих дяди — Иван Яковлевич Кудрявцев и Василий Яковлевич Кудрявцев, два достойных человека. Один просто рядовым прошел через всю войну, второй был военным врачом и тоже прошел фактически всю войну, — рассказал Шойгу телеканалу «Звезда».

После войны, по словам министра, второй дядя еще пять лет жил в Германии, где работал по специальности.

Также глава Минобороны рассказал о том, что во время войны его мама находилась в оккупации.

Проект «Дорога памяти» курирует Министерство обороны РФ. Цель проекта - увековечение памяти о Великой Отечественной войне. Материалы, которые будут собраны, предполагается разместить в одноименной галерее. В настоящее время она возводится неподалеку от главного храма Вооруженных Сил РФ в подмосковном парке «Патриот». По словам Сергея Шойгу, идея создания галереи родилась через несколько дней после начала строительства храма.

Протяженность галереи — 1418 метров. Это символичная цифра, ведь именно столько дней продолжалась Великая Отечественная война.

ИСТОЧНИК KP.RU

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