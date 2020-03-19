2020-03-19T18:07:36+03:00
Общество

Минпромторг: запасов продуктов в магазинках хватит минимум на два месяца

Мантуров сообщил, что работа с поставщиками совместно с Минсельхозом ведется в ежесуточном режиме
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров.Министр промышленности и торговли Денис Мантуров.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Ажиотажный спрос на продукты снизится в ближайшие дни, когда граждане увидят, что никакого дефицита продовольствия в России нет. Такое заявление сделал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Глава Минпромторга отметил, что закупленных российскими ретейлерами продуктов хватит минимум на два месяца. Более того, в настоящее время в ежесуточном режиме продолжается работа с поставщиками совместно с Минсельхозом, чтобы не было перебоев, в первую очередь, в логистических центрах.

«Я очень надеюсь, что мы увидим постепенное снижение этого ажиотажа в ближайшие дни с учетом того, что население видит, что никакого дефицита ни по одной номенклатуре в торговых сетях нет», - завил министр.

Напомним, ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что правительство разрешило осуществлять круглосуточные поставки продуктов в магазины во избежание нехватки товаров на фоне распространения COVID-19. Президент Владимир Путин рекомендовал россиянам не закупаться продуктами впрок, поскольку, даже несмотря на ситуацию с коронавирусом, в стране нет никаких проблем с поставками.

Путин успокоил бросившихся скупать продукты россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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