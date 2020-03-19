Эпидемиолог сообщил об опасности всеобщего карантина

19 Март 2020 2020-03-19T18:17:51+03:00

Специалист утверждает, что принятые меры могут привести не только к финансовому кризису, но и к массовым беспорядкам

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Всеобщий карантин в отдаленной перспективе может оказаться даже опасней, чем само по себе распространение коронавируса COVID-19. Такое заявление сделал эпидемиолог, профессор медицины Стэнфордского университета Джон Иоаннидис.

В своей статье для Stat эксперт сообщает, что меры по изоляции населения, принятые во многих странах, на длительный срок нагружают систему здравоохранения, в то время как при свободном распространении заболевания наступила бы «острая фаза», которая быстро бы сошла на нет.

Иоаннидис обратил вынимание на здоровье детей, которые находясь на карантине и не смогут сформировать необходимый иммунитет по отношению к вирусу, что негативно отразится на их здоровье.

Он отметил, что всеобщий карантин также негативно скажется как на мировой экономике, так и на психологическом здоровье людей. По его словам, потенциальные последствия всемирного карантина – не только финансовый кризис, но и массовые беспорядки.

Ранее клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс рассказал, как перенести изоляцию на карантине. Он рекомендовал ответственно подойти к этому периоду. Специалист утверждает, что воспринимать изоляцию будет намного проще, если понимать, для чего эта изоляция

ИСТОЧНИК KP.RU