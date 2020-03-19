Из-за коронавируса иностранцам продлят визы и разрешат остаться в России

19 Март 2020 2020-03-19T18:53:50+03:00

Иностранным гражданам, которые в настоящее время находятся на территории нашей страны, продлят сроки действия виз. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также трудовые мигранты могут получить новые патенты, не выезжая за пределы нашей страны

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Иностранным гражданам, которые в настоящее время находятся на территории нашей страны, продлят сроки действия виз. Такую возможность получат все, вне зависимости от цели пребывания в РФ.

- Гражданам, прибывшим в Россию на основании визы, будет продлен срок ее действия, независимо от цели въезда. Если срок действия имеющейся визы уже истек, срок временного пребывания также будет продлен. Для этого необходимо обратиться в ближайший к месту своего фактического нахождения территориальный орган МВД России с заявлением, составленным в произвольной форме, - пояснили в Министерстве внутренних дел РФ.

На такую меру власти пошли из-за ситуации с коронавирусом.

В случае, когда срок действия уже имеющейся у иностранцев визы истек, период временного пребывания также предполагается продлить.

Как сообщает МВД России, возобновляется прием заявлений о выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу иностранным гражданам, находящимся на территории РФ. Также трудовые мигранты могут получить новые патенты, не выезжая за пределы нашей страны, и за это им не будет грозить административная ответственность, предусмотренная законом за нарушение срока подачи соответствующих заявлений.

Ранее кабмином РФ было принято решение о запрете въезда в Россию для всех иностранных граждан и лиц без гражданства на период с 18 марта до 1 мая.

В настоящее время во всех регионах России введен режим повышенной готовности из-за COVID-19. Между тем премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация под контролем, и поводов для паники нет.

ИСТОЧНИК KP.RU