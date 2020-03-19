2020-03-19T19:22:13+03:00
Политика

«Марш на Крым»: Захарова рассказала о провокационном плане на Украине

Радикалы намерены прорваться на полуостров через российскую границу
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Марш на Крым»: Захарова рассказала о провокационном плане на Украине«Марш на Крым»: Захарова рассказала о провокационном плане на УкраинеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На Украине готовят некий провокационный план «Марша на Крым», который запланирован на 3 мая. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По ее словам, цель этого плана - прорваться на полуостров через российскую границу.

«Его организаторы из состава так называемого «Меджлиса крымско-татарского народа» собираются в прямом смысле прорваться на полуостров через государственную границу России», - заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова призвала Киев не допустить реализации этих планов.

Напомним, 14 марта украинские экстремисты забросали петардами и файерами здание российского посольства в Киеве, а также обстреляли его из ракетницы. Участники акции также скандировали антироссийские лозунги и порвали российский флаг. Несмотря на присутствие полицейских, радикалы так и не были задержаны.

* экстремистская организация, запрещённая в России

ИСТОЧНИК KP.RU

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