Министр здравоохранения Нидерландов подал в отставку

19 Март 2020 2020-03-19T20:27:23+03:00

Ранее Бруно Брюинс упал в обморок во время обсуждения коронавируса в парламенте [видео]

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В четверг, 19 марта, министр здравоохранения Нидерландов Бруно Брейнс ушел в отставку.

Как сообщил WNL, обязанности главы Минздрава королевства будет исполнять его помощник Уго де Йонг.

Напомним, жнем ранее, 18 марта, Бруно Брюинс внезапно потерял сознание на заседании парламента Нидерландов, во время обсуждения мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Все произошло, когда министр подошел к трибуне и собирался произнести речь. Присутствующие помогли ему подняться. Главе Минздрава предложили присесть, пододвинули к нему кресло, однако тот отказался, сделал несколько глотков воды и начал выступление. Позже врач посоветовал политику немного отдохнуть.

На данный момент число случаев заболевания коронавирусом в Нидерландах выросло до 2460. Сообщается о 58 погибших и 2 выздоровших

Министр здравоохранения Нидерландов Бруно Брюинс упал в обморок..

ИСТОЧНИК KP.RU