Сенатор высказался о законе, который разрешит государству ограничивать максимальные цены на лекарства
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский высказался о принятом Госдумой законе, который позволяет правительству регулировать цены на лекарства при чрезвычайных ситуациях.
Сенатор уверен, что это нужное право. Государство должно в сложных ситуациях влиять на ценообразование.
- Это совершено оправданная мера, и такое право у правительства должно быть. Это не значит, что они этим правом будут пользоваться сплошь и рядом, - отмечает Рязанцев.
Сенатор подчеркнул, что применяться подобная практика будет строго ограниченно.
- Также нужно устанавливать обратную связь с торговыми сетями, чтобы отслеживать, как действуют принятые меры, — сказал Рязанцев RT.
Ранее сообщалось, что Госдума РФ приняла закон, который позволит российскому Правительству замораживать цены на лекарственные препараты и медицинские изделия в случае чрезвычайных ситуаций.
Благодаря новому закону кабмин получит возможность устанавливать предельно допустимые цены, если чрезвычайная ситуация в стране уже в разгаре или возникла угроза эпидемии.
ИСТОЧНИК KP.RU