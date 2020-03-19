2020-03-19T20:15:43+03:00
Общество

Сенатор высказался о законе, который разрешит государству ограничивать максимальные цены на лекарства

Валерий Рязанский отметил, что «это совершенно оправданная мера»
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сенатор поддержал законопроект, который разрешит устанавливать государству максимальные цены на лекарстваСенатор поддержал законопроект, который разрешит устанавливать государству максимальные цены на лекарстваФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский высказался о принятом Госдумой законе, который позволяет правительству регулировать цены на лекарства при чрезвычайных ситуациях.

Сенатор уверен, что это нужное право. Государство должно в сложных ситуациях влиять на ценообразование.

- Это совершено оправданная мера, и такое право у правительства должно быть. Это не значит, что они этим правом будут пользоваться сплошь и рядом, - отмечает Рязанцев.

Сенатор подчеркнул, что применяться подобная практика будет строго ограниченно.

- Также нужно устанавливать обратную связь с торговыми сетями, чтобы отслеживать, как действуют принятые меры, — сказал Рязанцев RT.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ приняла закон, который позволит российскому Правительству замораживать цены на лекарственные препараты и медицинские изделия в случае чрезвычайных ситуаций.

Благодаря новому закону кабмин получит возможность устанавливать предельно допустимые цены, если чрезвычайная ситуация в стране уже в разгаре или возникла угроза эпидемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Силуанов: при нынешних ценах на нефть в России хватит резервов для выполнения всех обязательств
Министр здравоохранения Нидерландов подал в отставку
Сенатор высказался о законе, который разрешит государству ограничивать максимальные цены на лекарства
Эксперт объяснил последствия отсрочки уплаты страховых взносов для бизнеса
Российская студентка рассказала о карантине в Швейцарии
«Марш на Крым»: Захарова рассказала о провокационном плане на Украине
Путин и Си Цзиньпином обсудили ситуацию с распространением коронавируса
Из-за коронавируса иностранцам продлят визы и разрешат остаться в России
Коронавирус у Князя Монако: что известно о состоянии здоровья Альбера II
Госдума РФ приняла закон, позволяющий замораживать цены на лекарства
Эпидемиолог сообщил об опасности всеобщего карантина
Минпромторг: запасов продуктов в магазинках хватит минимум на два месяца
Сергей Шойгу рассказал о своих родных-фронтовиках, которые прошли всю войну
Трампа призвали «ударить» по России и Саудовской Аравии
Для призывников подготовили законопроект об "ипотечных каникулах"
Власти США планируют выплатить по тысяче долларов американцам из-за коронавируса
Во всех регионах России введен режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса
Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета из-за падения цен на нефть
"Осторожно, фейки!": В МВД зафиксировали рост числа недостоверной информации о коронавирусе
Туроператоры выплатят в фонд "Турпомощь" по 1 рублю в 2020 году