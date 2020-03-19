Сенатор высказался о законе, который разрешит государству ограничивать максимальные цены на лекарства

19 Март 2020 2020-03-19T20:15:43+03:00

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Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский высказался о принятом Госдумой законе, который позволяет правительству регулировать цены на лекарства при чрезвычайных ситуациях.

Сенатор уверен, что это нужное право. Государство должно в сложных ситуациях влиять на ценообразование.

- Это совершено оправданная мера, и такое право у правительства должно быть. Это не значит, что они этим правом будут пользоваться сплошь и рядом, - отмечает Рязанцев.

Сенатор подчеркнул, что применяться подобная практика будет строго ограниченно.

- Также нужно устанавливать обратную связь с торговыми сетями, чтобы отслеживать, как действуют принятые меры, — сказал Рязанцев RT.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ приняла закон, который позволит российскому Правительству замораживать цены на лекарственные препараты и медицинские изделия в случае чрезвычайных ситуаций.

Благодаря новому закону кабмин получит возможность устанавливать предельно допустимые цены, если чрезвычайная ситуация в стране уже в разгаре или возникла угроза эпидемии.

ИСТОЧНИК KP.RU