2020-03-19T20:54:23+03:00
Экономика

Силуанов: при нынешних ценах на нефть в России хватит резервов для выполнения всех обязательств

По словам главы Минфина, в этом году инфляция в нашей стране будет в пределах цели в 4%
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Силуанов: при нынешних ценах на нефть в России хватит резервов для выполнения всех обязательствСилуанов: при нынешних ценах на нефть в России хватит резервов для выполнения всех обязательствФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В России хватит резервов для выполнения всех социальных обязательств при нынешних ценах на нефть или ниже. Такое заявление сделал министр финансов Антон Силуанов.

«Действительно, цены невысокие. Тем не менее, запасов прочности у нас достаточно, для того чтобы профинансировать все наши обязательства - и даже не только социальные», - сказал глава Минфина в интервью телеканалу «Россия-1».

Силуанов отметил, что соцобязательства будут выполнены в «первоочередном порядке», а при нынешних ценах на нефтяном рынке запасов хватит как минимум на шесть лет.

Министр добавил, что в этом году инфляция в России будет в пределах цели в 4%, а рисков серьезного отклонения пока нет.

Напомним, ранее заместитель министра энергетики Павел Сорокин сообщил, что Россию устраивает цена нефть в район 45-55 долларов за баррель, что позволит стране реализовывать проекты в Арктике. По его словам, уже через 4-6 месяцев, а может раньше нефтяной рынок начнет стабилизироваться.

В свою очередь вице-президент «Лукойла» Леонид Федун считает, что стоимость нефти может опуститься до уровня 15-20 долларов за баррель и не сможет вернуться на уровень 100-120 за баррель долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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