Боимся, что выгонят на улицу: россиянка, застрявшая на Филиппинах из-за коронавируса, рассказала о ситуации

19 Март 2020 2020-03-19T21:00:28+03:00

Тысячи российских туристов остаются в разных странах мира и не могут попасть домой из-за коронавируса Фото: Иван ВИСЛОВ

Власти страны настаивают, чтобы все иностранцы покинули Филиппины в 72 часа, но самолеты не летают

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Тысячи российских туристов оказались в ловушках в разных странах мира. Они не могут вернуться домой из-за эпидемии коронавируса. Те, кто сейчас находятся на Филиппинах, опасаются, что могут оказаться на улице.

Дело в том, что власти страны потребовали от всех туристов покинуть государство в течении 72 часов. Некоторым повезло и они успели добраться до Манилы, а это значит, что появился шанс улететь домой.

Есть и те, кто не смог покинуть туристических мест и остается в отелях. Как рассказала «360» россиянка Елена, требование властей, чтобы все иностранцы срочно покинули страну, вызвало хаос и панику.

- Наш рейс отменили и улететь не удалось. С нами выходило на связь посольство. Но никакой информации о том, когда мы вылетим отсюда в Россию, нет, — пояснила она.

Девушка рассказывает, что на острове действует комендантский час. В 20:00 закрываются все учреждения, при этом магазины тоже не работают, что затрудняет возможность приобрести еду.

Улететь самостоятельно вариант далеко не для всех, так как билеты на самолет стоят от 50 до 300 тысяч рублей.

- Не все могут позволить себе покупать несколько билетов, потому что деньги возвращаются в течение одного-двух месяцев. Может, и дольше, — отметила Елена.

Помимо этого, существует документ, подписанный президентом страны, где говорится, что с 18 марта отелям запрещено размещать у себя гостей. Это значит, что в любой момент россияне могут остаться на улице.

- Мы пока не знаем, как мы останемся на следующие дни, потому что рейс в Россию обещают не раньше воскресенья. Но нам где-то надо будет жить. Нас пока не выгоняют, но возможно все, — поделилась девушка.

В российском МИД уже отметили, что Филиппины попали в список самых проблемных стран по эвакуации оттуда российских туристов. Особые сложности возникают с теми, кто застрял в Черногории и Молдавии.

ИСТОЧНИК KP.RU