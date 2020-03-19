19 Март 2020 2020-03-19T22:14:27+03:00

Курс рубля на 19 марта: доллар опустился ниже 79, евро - до 84 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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На торгах вечером в четверг, 19 марта, курс рубля начал укрепляться по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Курс американской валюты опустился ниже 79 рублей, тогда как днем доллар стремился к отметке в 81 рубль. К уровню закрытия предыдущих торгов «американец» потерял в цене 2,9% и остановился на отметки в 78,8 рублей.

Евро подешевел на 4,78% и упало до уровня в 84 рубля.

Сайт kp.ru писал, что днем 19 марта американская валюта обновила многолетние максимумы, и ее стоимость превысила 80 рублей. В то же время нефть сильно подешевела - до 24,8 доллара за один баррель, чего не было 17 лет.

В этот же день Центробанк России приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Всего регулятор продал 5,6 миллиарда рублей. Операции были связаны с приобретением пакета акций Сбербанка

ИСТОЧНИК KP.RU