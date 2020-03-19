2020-03-19T22:32:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач назвал сроки окончания пандемии коронавируса в мире

Доктор не исключил повторную волну заболеваемости осенью
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Врач назвал сроки окончания пандемии коронавируса в миреВрач назвал сроки окончания пандемии коронавируса в миреФото: Александр ГЛУЗ
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Вспышка заболеваемости коронавирусом COVID-19, которую Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемией, может закончиться в течение месяца. Так считает доктор Александр Мясников.

«Эпидемия коронавируса сойдет на нет, я думаю, в течение месяца, к середине апреля», - сказал он.

При этом Мясников отметил, что вирус вызывает острое респираторное заболевание, которое представляет сезонным явлением, поэтому он не исключил повторную волну заболеваемости осенью.

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Доктор Мясников назвал сроки окончания пандемии коронавируса в мире
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Однако доктор призвал не поддаваться панике, которую спровоцировало заболевание, и отметил, что «индивидуальные риски равны нулю».

Напомним, ранее сроки завершения вспышки нового заболевания назвал глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань. По его словам, это должно произойти к июню, если все страны будут следовать инструкциям ВОЗ и примут все необходимые меры борьбы с инфекцией

ИСТОЧНИК KP.RU

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