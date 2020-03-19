Врач назвал сроки окончания пандемии коронавируса в мире
Вспышка заболеваемости коронавирусом COVID-19, которую Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемией, может закончиться в течение месяца. Так считает доктор Александр Мясников.
«Эпидемия коронавируса сойдет на нет, я думаю, в течение месяца, к середине апреля», - сказал он.
При этом Мясников отметил, что вирус вызывает острое респираторное заболевание, которое представляет сезонным явлением, поэтому он не исключил повторную волну заболеваемости осенью.
Однако доктор призвал не поддаваться панике, которую спровоцировало заболевание, и отметил, что «индивидуальные риски равны нулю».
Напомним, ранее сроки завершения вспышки нового заболевания назвал глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань. По его словам, это должно произойти к июню, если все страны будут следовать инструкциям ВОЗ и примут все необходимые меры борьбы с инфекцией
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»