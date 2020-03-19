В здании правительства Армении тушили пожар

19 Март 2020 2020-03-19T23:32:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером в четверг, 19 марта, вспыхнул пожар в здании правительства Армении, расположенном в центре Еревана, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Когда на пульт дежурного Национального центра кризисного управления поступило сообщение о возгорании на четвертом этаже правительственного здания, по вызову на место ЧП срочно выехали четыре пожарные команды, оперативная группа по организации противопожарных и спасательных работ. Выяснилось, что на четвертом этаже первого корпуса горит «офисное имущество».

Огонь удалось локализовать в 22.31 по местному времени (21.31 мск), а в 22.44 (21.44 мск) пожар был полностью потушен. По данным армянских спасателей, никто не пострадал. Причина возгорания выясняется, передаёт РИА Новости.

К слову, как писал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года в Армении тушили пожар в аэропорту Эребуни, а несколько лет назад в Ереване загорелось здание министерства финансов.

ИСТОЧНИК KP.RU