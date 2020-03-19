Черногория разрешила вывезти россиян 20 марта

19 Март 2020 2020-03-20T00:01:56+03:00

На пятницу запланированы два рейса «Победы» и один рейс «Аэрофлота»

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Российским дипломатам удалось получить от черногорских властей согласие на эвакуацию наших соотечественников из Черногории. В пятницу, 20 марта, две российские авиакомпании – «Победа» и «Аэрофлот» – выполнят три рейса из аэропорта столицы страны Подгорицы в Москву. Об этом в четверг вечером сообщило посольство России в Черногории.

«Достигнуты договоренности о том, что 20 марта будут осуществлены рейсы компаний «Победа» и «Аэрофлот» из Черногории в Россию. Российские авиаперевозчики получили разрешения черногорской стороны. Рейсы запланированы из аэропорта Подгорицы», - цитирует сообщение дипмиссии ТАСС.

Уточняется, что на пятницу запланированы два рейса «Победы» и один «Аэрофлота».

Как писал сайт kp.ru, ранее предполагалось, что российских туристов вывезут на Родину тремя рейсами в четверг, 19 марта, однако по какой-то причине авиакомпания «Победа» не получила соответствующего разрешения черногорских властей. Напомним, накануне самолет «Аэрофлота» доставил из Подгорицу в Москву 157 россиян, остальные ждут эвакуации.

Ранее сообщалось, что в Черногории, до недавнего времени остававшейся единственной страной Евросоюза, где не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19, число инфицированных возросло до восьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU