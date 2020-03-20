Цена на нефть марки Brent выросла на 17%, WTI — на 35%

20 Март 2020 2020-03-20T01:26:09+03:00

Цена на нефть начала расти после резкого снижения в среду Фото: REUTERS

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Мировые цены на нефть продолжают расти после резкого снижения в среду. Так, по данным торгов лондонской биржи ICE Futures, североморская нефтяная смесь марки Brent 19 марта подорожала более чем на 17%, а западнотехасская светлая сорта WTI на Нью-йоркской товарной бирже — на 35%.

Стоимость барреля Brent максимально поднималась до 29,28 доллара, WTI — до 28,14 доллара за баррель. По состоянию на 22:00 по московскому времени, цена майских фьючерсов Brent повысилась на 14,87% и составила 28,58 за баррель, а WTI прибавила 25,16% и стоила 26,07 доллара.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в среду, 18 марта, цена на нефть WTI впервые с 1 марта 2002 года упала ниже отметки в 22 доллара за баррель, а стоимость нефти марки Brent составла около 25 долларов. Однако уже на открытии торгов утром в четверг стоимость «черного золота» начала расти.

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ИСТОЧНИК KP.RU