2020-03-20T02:36:12+03:00
Политика

Трамп из-за коронавируса решил отменить встречу с лидерами G7 в июне

Президент США предпочел пообщаться с коллегами по видеосвязи
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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На фоне распространения коронавируса COVID-19 в мире президент США Дональд Трамп решил отменить встречу с лидерами стран «Большой семерки», которая в июне должна была состояться в его загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде (округ Фредерик штата Мэриленд). Саммит пройдет в формате видеоконференции, передает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Напомним, как писал сайт kp.ru, изначально американский лидер предлагал провести очередной саммит G7 на своем личном курорте в Майами – мол, если бесплатно разместить гостей в Trump National Doral, то можно сэкономить деньги из государственной казны.

Однако демократы увидели в этом желание подзаработать, и раскритиковали его предложение, поэтому Трамп передумал и в итоге выбрал для встречи с лидерами «Семерки» Кэмп-Дэвид.

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU

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