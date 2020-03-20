Трамп из-за коронавируса решил отменить встречу с лидерами G7 в июне

20 Март 2020 2020-03-20T02:36:12+03:00

Изменить размер текста: A A

На фоне распространения коронавируса COVID-19 в мире президент США Дональд Трамп решил отменить встречу с лидерами стран «Большой семерки», которая в июне должна была состояться в его загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде (округ Фредерик штата Мэриленд). Саммит пройдет в формате видеоконференции, передает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Напомним, как писал сайт kp.ru, изначально американский лидер предлагал провести очередной саммит G7 на своем личном курорте в Майами – мол, если бесплатно разместить гостей в Trump National Doral, то можно сэкономить деньги из государственной казны.

Однако демократы увидели в этом желание подзаработать, и раскритиковали его предложение, поэтому Трамп передумал и в итоге выбрал для встречи с лидерами «Семерки» Кэмп-Дэвид.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765228" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп объявил в США режим ЧС из-за коронавируса и… пожал всем руки

Федеральные власти получат дополнительные полномочия для эффективной помощи отдельным штатам в борьбе с распространением болезни (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Коронавирус подхватила жена Трюдо и 23 депутата из Ирана, но болезнь чудом обошла Трампа

Коронавирус COVID-2019 в шутку называют вирусом-эйджистом (его жертвами преимущественно становятся пожилые люди), сексистом (среди заболевших превалирует сильный пол) и даже шовинистом (по-прежнему большинство заболевших и погибших — это жители азиатских государств) (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Российско-американский ученый рассказала, как снизить риск тяжелых осложнений при коронавирусе

Профессор Университета Джорджа Мэйсона Анча Баранова дала рекомендации на основе последних научных данных о коронавирусной инфекции (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU