Посольство России рекомендует россиянам покинуть Колумбию из-за коронавируса

20 Март 2020 2020-03-20T03:45:33+03:00

Консульский отдел дипмиссии приостанавливает работу на время карантина в Боготе

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Посольство России в Колумбии призвало всех россиян, которые сейчас находятся в этой южноамериканской стране, как можно быстрее вернуться домой. Сообщается, что консульский отдел дипмиссии приостанавливает работу на время тотального карантина в Боготе, объявленного с 20 по 23 марта из-за распространения коронавируса COVID-19.

«Сохраняющиеся маршруты вылета за пределы Колумбии просьба уточнять в офисах авиакомпаний, осуществляющих такие рейсы. С учетом того, что их количество постоянно сокращается, посольство рекомендует покинуть колумбийскую территорию в максимально короткие сроки», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте диппредставительства.

Ранее 17 марта власти Колумбии ввели в стране режим чрезвычайного положения, 19 марта объявили о прекращении международных рейсов. По официальным данным, на сегодняшний день в стране заразились коронавирусом 108 человек, передает ТАСС.

Карта распространения коронавируса

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Роспотребнадзор составил список стран, после посещения которых необходимо пройти двухнедельный карантин даже при отсутствии симптомов коронавируса, а Ростуризм настоятельно рекомендует российским путешественникам пока вообще воздержаться от поездок за границу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

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ИСТОЧНИК KP.RU