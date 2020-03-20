2020-03-20T05:00:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Фотограф из Милана показал, как итальянцы на карантине поддерживают друг друга коллективной разминкой

Он признался, что раньше почти не знал своих соседей, а теперь они каждый вечер вместе делают зарядку [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Жители Милана вывешивают на своих балконах флаги с надписью «Все будет хорошо»Жители Милана вывешивают на своих балконах флаги с надписью «Все будет хорошо»Фото: REUTERS
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Проживающий в Милане фотограф Габриэл Галимберти (Gabriele Galimberti) на своей странице в Instagram опубликовал видео, которым красноречиво показал, что итальянцы не теряют присутствия духа даже на карантине, введенном из-за коронавируса COVID-19.

«Вид из окна моего кабинета. Еще 20 дней назад я почти не знал никого из своих соседей. И многие из них тоже не знали друг друга. Теперь мы все вместе делаем зарядку каждый день в шесть вечера», - рассказал он в описании к ролику.

gabrielegalimbertiphotogabrielegalimbertiphoto
Вид из окна моего кабинета. Еще 20 дней назад я почти не знал никого из своих соседей. И многие из них тоже не знали друг друга. Теперь мы все вместе тренируемся каждый день
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По словам Галимберти, в разгар вспышки коронавируса и «печали, которая в эти дни подавляет каждого человека», приятно видеть, как люди пытаются поддерживать друг друга.

Напомним, как писал сайт kp.ru, число жертв коронавируса в Италии уже превысило данные по Китаю. Только за минувшие сутки умерли 427 больных, а с начала вспышки – 3405 (в КНР за все время эпидемии скончались 3245 человек). Общее число заразившихся в Италии возросло до 33,2 тысячи человек, за прошедший день в стране выявили 4,5 тысячи новых случаев заражения.

Италия переживает крупнейшую за пределами Азии вспышку COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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