В Китае выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом, все – ввозные

20 Март 2020 2020-03-20T05:42:38+03:00

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За минувшие сутки на территории материкового Китая медики выявили 39 случаев заражения коронавирусом COVID-19, причем все – ввозные из-за границы, ни одного «местного» случая. Таким образом, общее число ввозных случаев заражения в Поднебесной возросло до 228. Всего же с начала вспышки заболевания в КНР заразились 80967 человек.

Кроме того, за прошедший день от вызываемой этой инфекцией пневмонии нового типа скончались трое больных, выписались из больниц 730 человек. С начала эпидемии в общей сложности умерли 3248 пациентов, полностью выздоровели 71150.

Такие цифры обнародовал Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. По его данным, на сегодняшний день в лечебных учреждениях страны с коронавирусной пневмонией остаются 6569 больных, состояние 2136 из них врачи оценивают как тяжелое.

Карта распространения коронавируса

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что Китай справился со вспышкой коронавируса, и в стране выздоровели более 82% зараженных. Однако глава центра по контролю заболеваний США Энтони Фаучи считает, что в КНР может начаться вторая волна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

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ИСТОЧНИК KP.RU