Вьетнам из-за коронавируса приостанавливает безвизовый въезд для граждан России, Белоруссии и Японии

20 Март 2020 2020-03-20T06:25:15+03:00

Ранее в стране перестали выдавать въездные визы и ввели 14-дневный карантин для всех приезжающих иностранцев

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Власти Вьетнама из-за коронавируса COVID-19 приняли решение на время приостановить действие безвизового режима для граждан России, Белоруссии и Японии, об этом утром в пятницу, 20 марта, сообщило министерство иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам (СРВ).

«В целях усиления мер по предотвращению распространения эпидемии коронавируса с 21 марта временно прекращается действие режима безвизового въезда на территорию СРВ для граждан Российской Федерации, Республики Беларусь и Японии», - говорится в заявлении вьетнамского МИД.

Уточняется, что это не распространяется на обладателей служебных и дипломатических паспортов, передает ТАСС.

Карта распространения коронавируса

Напомним, как писал сайт kp.ru, во Вьетнаме ввели режим эпидемиологической угрозы в конце января – после того, как коронавирус был обнаружен у двух туристов из Китая, и до 6 марта в стране были зарегистрированы только 16 случаев заражения, причем к тому времени все уже выздоровели. На сегодняшний же день во Вьетнаме подтверждено уже 85 случая инфицирования.

Ранее на этой неделе вьетнамское правительство объявило, что на 30 прекращается выдача всех видов въездных виз иностранцам, а для тех, кто недавно приехал, ввели обязательный двухнедельный карантин.

Меры профилактики вирусных инфекций.

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ИСТОЧНИК KP.RU