Губернатор Андрей Воробьев рекомендовал приостановить работу ТЦ в Подмосковье из-за коронавируса
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в целях борьбы с распространением коронавируса COVID-19 рекомендовал владельцам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров и аутлет-центров временно приостановить их работу. Об этом говорится в его распоряжении от 18 марта, опубликованном на сайте правительства Московской области.
Кроме того, Андрей Воробьев рекомендовал всем учащимся с 21 марта по 12 апреля не посещать учебные заведения, перейти на дистанционное обучение, а работодателям – перевести своих сотрудников на удаленную работу.
Карта распространения коронавируса
Напомним, как писал сайт kp.ru, губернатор каждый день рассказывает жителям региона о ситуации с коронавирусом в Подмосковье. Накануне Андрей Воробьев сообщил, что заражение COVID-19 было подтверждено еще у пятерых пациентов областных больниц, и напомнил о важности соблюдать карантин – особенно для тех, кто недавно вернулся из заграничных поездок.
Горячая линия для консультации по коронавирусу: 8-800-550-50-30.
В Подмосковье началось строительство инфекционной больницы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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