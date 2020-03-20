Губернатор Андрей Воробьев рекомендовал приостановить работу ТЦ в Подмосковье из-за коронавируса

20 Март 2020 2020-03-20T07:17:46+03:00

В Московской области в связи с угрозой распространения инфекции введен режим повышенной готовности

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в целях борьбы с распространением коронавируса COVID-19 рекомендовал владельцам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров и аутлет-центров временно приостановить их работу. Об этом говорится в его распоряжении от 18 марта, опубликованном на сайте правительства Московской области.

Кроме того, Андрей Воробьев рекомендовал всем учащимся с 21 марта по 12 апреля не посещать учебные заведения, перейти на дистанционное обучение, а работодателям – перевести своих сотрудников на удаленную работу.

Карта распространения коронавируса

Напомним, как писал сайт kp.ru, губернатор каждый день рассказывает жителям региона о ситуации с коронавирусом в Подмосковье. Накануне Андрей Воробьев сообщил, что заражение COVID-19 было подтверждено еще у пятерых пациентов областных больниц, и напомнил о важности соблюдать карантин – особенно для тех, кто недавно вернулся из заграничных поездок.

Горячая линия для консультации по коронавирусу: 8-800-550-50-30.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766568" frameborder="0"></iframe> В Подмосковье началось строительство инфекционной больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU