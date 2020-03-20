2020-03-20T08:33:53+03:00
Политика

Путин рассказал как относится к тому, что его называют царём

Президент ответил на шутку Максима Галкина о том, что Путин - это не фамилия, а должность
Ася КУЗНЕЦОВА
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Путин, который занимает высшие государственные посты уже 20 лет, признался, что ему "даже в голову не приходило", что его пребывание у власти может затянуться на такое времяПутин, который занимает высшие государственные посты уже 20 лет, признался, что ему "даже в голову не приходило", что его пребывание у власти может затянуться на такое времяФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин рассказал, что не согласен с теми, кто называет его царём. Он считает, что царь только отдаёт приказы, а на посту президента Владимир Путин работает каждый день.

- Царь - это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: "Вот прикажу, и там кое-что сделают", а сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало, - уточнил российский лидер в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Путину".

Говоря о шутке юмориста Максима Галкина, что Путин - это не фамилия, а должность, президент ответил: "Человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно. И его шутки востребованы".

При этом он рассказал, что не мог предполагать, что его правление так затянется, и не знал, уходя в 2008 году с должности главы государства, что вернётся на пост через четыре года, однако не исключал такой возможности.

Сайт kp.ru ранее приводил самые интересные фрагменты интервью.

20 вопросов Владимиру Путину. Часть 17. О планах после 2024 года и образе царя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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