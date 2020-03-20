Путин рассказал как относится к тому, что его называют царём
Президент России Владимир Путин рассказал, что не согласен с теми, кто называет его царём. Он считает, что царь только отдаёт приказы, а на посту президента Владимир Путин работает каждый день.
- Царь - это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: "Вот прикажу, и там кое-что сделают", а сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало, - уточнил российский лидер в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Путину".
Говоря о шутке юмориста Максима Галкина, что Путин - это не фамилия, а должность, президент ответил: "Человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно. И его шутки востребованы".
При этом он рассказал, что не мог предполагать, что его правление так затянется, и не знал, уходя в 2008 году с должности главы государства, что вернётся на пост через четыре года, однако не исключал такой возможности.
Сайт kp.ru ранее приводил самые интересные фрагменты интервью.
20 вопросов Владимиру Путину. Часть 17. О планах после 2024 года и образе царя.
ИСТОЧНИК KP.RU