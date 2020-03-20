2020-03-20T08:54:22+03:00
Экономика

В Госдуме предложили устроить «кредитные каникулы» застрявшим за границей россиянам

Соответствующее письмо было направлено в ЦБ
Елена АКИМОВА
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Российским туристам, застрявшим за рубежом, просят устроить "кредитные каникулы"Российским туристам, застрявшим за рубежом, просят устроить "кредитные каникулы"Фото: REUTERS
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В Госдуме предложили дать отсрочку по кредитным выплатам россиянам, застрявшим из-за карантина в других странах. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров направил соответствующее письмо в адрес председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Парламентарий подчеркивает, что люди оказались в сложной ситуации не по своей воле и многим деньги нужны, чтобы иметь возможность купить еду и оплатить свое проживание в чужой стране.

Из-за закрытия границ были отменены множество авиарейсов. Сразу несколько тысяч россиян сейчас пытаются вернуться в страну.

- После завершения карантинных мероприятий часть наших граждан может столкнуться с финансовыми трудностями — дополнительными расходами (пенями) за просроченные платежи по потребительским кредитам, ипотеке и тому подобному, — заметил Фёдоров.

По мнению парламентария, будет несправедливо налагать на людей штрафные санкции. Для решения этой проблемы законодатель предложил ЦБ совместно с банковским сообществом рассмотреть возможность введения отсрочки выплат по кредитам для россиян, которые не могут вернуться из-за границы, пишет RT.

Cейчас решается вопрос с возвращением туристов на родину, но многие уже столкнулись с трудностями.

Например, отдыхающие в Латинской Америке сообщают, что их не выпускают из отеля и отказываются кормить. А туристы на Филиппинах боятся, что их выгонят на улицу из отелей, так как власти страны потребовали от отдыхающих покинуть остров в течении 72-х часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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