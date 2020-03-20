2020-03-20T09:11:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Учения по устойчивости Рунета отложили из-за коронавируса

Плановое тестирование оборудования перенесли в связи с усилением мер профилактики распространения COVID-19
Ася КУЗНЕЦОВА
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций отложило запланированные на 20 марта учения по обеспечению безопасности российского интернета из-за усиления мер профилактики распространения коронавирусаМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций отложило запланированные на 20 марта учения по обеспечению безопасности российского интернета из-за усиления мер профилактики распространения коронавирусаФото: EAST NEWS
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций отложило запланированные на 20 марта учения по обеспечению безопасности российского интернета из-за усиления мер профилактики распространения коронавируса.

Уточнённый график этих мероприятий будет утвержден в ближайшее время, сообщили Интерфаксу в ведомстве.

15 января Минкомсвязь России утвердила в приказе на 2020 год график учений по обеспечению устойчивой и безопасной работы Рунета. Они должны были пройти в марте, июне, сентябре и декабре.

На 20 марта была намечена отработка возможности блокировки трафика, который зашифрован технологиями DNS поверх HTTPS и поверх TLS.

Ранее на сайте kp.ru приводили объяснение правительства России для чего 23 декабря 2019 прошли масштабные учения по устойчивости Рунета. Также на сайте писали о работе нового закона об автономии российского интернета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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