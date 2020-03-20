Двое россиян находятся на карантинном лайнере в Бразилии

20 Март 2020 2020-03-20T09:31:56+03:00

Двое граждан России находятся на круизном лайнере Silver Shadow, который остаётся на карантине по коронавирусу с 12 марта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Круизное судно Silver Shadow остаётся в порту города Ресифи с 12 марта из-за подозрения на коронавирус у одного из пассажиров

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Двое граждан России находятся на круизном лайнере Silver Shadow, который остаётся на карантине по коронавирусу с 12 марта. Судно остановилось в порту города Ресифи после того, как у одного из пассажиров заподозрили коронавирус.

- В настоящее время прорабатываем с коллегами из Великобритании, которые организуют эвакуацию пассажиров и членов экипажа своего лайнера, возможность возвращения вместе с ними и наших граждан, - сообщил ТАСС посол России в Бразилии Сергей Акопов.

Он также отметил, что россияне на лайнере - члены экипажа и добавил, что местные власти на связи с посольством и оперативно создали кризисный штаб.

Напомним, 12 марта на борт лайнера вызвали бригаду медиков для помощи 78-летнему канадцу с подозрением на инфаркт, но прибывшие врачи нашли у него симптомы коронавируса. Диагноз подтвердили в местной клинике. 317 пассажиров и 291 член экипажа были помещены на карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU