Трейдеры прогнозируют снижение цен на нефть до $20 за баррель

20 Март 2020 2020-03-20T09:52:16+03:00

Цены на нефть начали падать после развала сделки ОПЕК+ и на фоне эпидемии нового коронавируса Фото: REUTERS

Специалисты считают, что эта отметка будет пройдена к середине апреля 2020 года

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Нефтяные трейдеры считают, что стоимость нефти упадет до $20 за баррель или ниже, сообщает Bloomberg. Издание также уточняет, что подобный прогноз дали 18 специалистов из 20.

Трейдеры также считают, что нефть марки WTI подешевеет ещё на 3-5$ и задержится на этом уровне от нескольких недель до нескольких месяцев, вплоть до окончания 2020 года.

Директор нефтегазовой компании Bharat Petroleum Corp Рамамуфри Рамачандран сообщил Bloomberg, что цены на нефть легко перейдут через отметку в $20 к середине апреля.

- WTI упадёт ниже себестоимости добычи сланцевой нефти в США, которая составляет около $20, - считает аналитик китайского хедж-фонда Shanghai Youlin Investment Management Co Чжан Чэньфэн.

Ранее на сайте kp.ru публиковали комментарий совладельца и вице-президента ЛУКОЙЛа Леонида Федуна, который рассказал о своём отношении к разрыву сделки ОПЕК+ и его последствиях.

Напомним, в начале марта страны-участницы ОПЕК+ не смогли достигнуть соглашения по сокращению нефтедобыч. Россия вышла из договора, и в ночь на 9 марта цены на нефть упали на 30%.

ИСТОЧНИК KP.RU