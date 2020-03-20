Правительство даст налоговую отсрочку компаниям в сфере спорта и культуры

20 Март 2020 2020-03-20T10:20:21+03:00

Михаил Мишустин поручил обеспечить налогоплательщикам в сфере спорта и культуры отсрочку по уплате налогов. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Кабмин отложит сроки уплаты для тех налогоплательщиков, кто столкнулся с трудностями из-за коронавируса

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить налогоплательщикам в сфере спорта и культуры отсрочку по уплате налогов и страховых взносов, сообщила пресс-служба кабмина.

В поручении, опубликованном на сайте правительства, сказано:

- ФНС России обеспечить предоставление отсрочки (налоговых каникул) по уплате налогов, страховых взносов, срок уплаты которых приходится на период до 1 мая 2020 года, в отношении налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, а также искусства, культуры и кинематографии.

Подобную меру правительство вводит с целью поддержки организаций, которые столкнулись с финансовыми трудностями из-за распространения коронавирусной инфекции.

Ранее сайт kp.ru сообщал о решении кабмина ввести отсрочку по уплате страховых взносов и арендных платежей для малых и средних предприятий, которые занимают государственное или муниципальное имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU