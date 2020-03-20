2020-03-20T10:20:21+03:00
Экономика

Правительство даст налоговую отсрочку компаниям в сфере спорта и культуры

Кабмин отложит сроки уплаты для тех налогоплательщиков, кто столкнулся с трудностями из-за коронавируса
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Михаил Мишустин поручил обеспечить налогоплательщикам в сфере спорта и культуры отсрочку по уплате налогов. Фото: Екатерина Штукина/ТАССМихаил Мишустин поручил обеспечить налогоплательщикам в сфере спорта и культуры отсрочку по уплате налогов. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
Изменить размер текста:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить налогоплательщикам в сфере спорта и культуры отсрочку по уплате налогов и страховых взносов, сообщила пресс-служба кабмина.

В поручении, опубликованном на сайте правительства, сказано:

- ФНС России обеспечить предоставление отсрочки (налоговых каникул) по уплате налогов, страховых взносов, срок уплаты которых приходится на период до 1 мая 2020 года, в отношении налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, а также искусства, культуры и кинематографии.

Подобную меру правительство вводит с целью поддержки организаций, которые столкнулись с финансовыми трудностями из-за распространения коронавирусной инфекции.

Ранее сайт kp.ru сообщал о решении кабмина ввести отсрочку по уплате страховых взносов и арендных платежей для малых и средних предприятий, которые занимают государственное или муниципальное имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России ещё 4 человека вылечились от коронавируса
Назвавший "тупость" панику из-за коронавируса Илон Макс остановит работу Tesla из-за covid-19
Тренер Валерий Непомнящий назвал перенос чемпионата Европы угрозой для футболистов
Правительство даст налоговую отсрочку компаниям в сфере спорта и культуры
При вылете в Таиланд у россиян потребуют медицинскую справку об отсутствии коронавируса
Курс рубля на 20 марта 2020 года: доллар стоит 78,20 рубля, евро - 83,97 рубля
Олимпийский огонь прибыл из Греции в Японию
Трейдеры прогнозируют снижение цен на нефть до $20 за баррель
Водка или антисептик: в Роскачестве рассказали, чем лучше дезинфицировать руки
Двое россиян находятся на карантинном лайнере в Бразилии
Учения по устойчивости Рунета отложили из-за коронавируса
В Госдуме предложили устроить «кредитные каникулы» застрявшим за границей россиянам
Цена на нефть марки WTI повысилась более чем на 5%
Путин рассказал как относится к тому, что его называют царём
Поляки захотели присоединить Калининградскую область из-за коронавируса