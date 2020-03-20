Правительство даст налоговую отсрочку компаниям в сфере спорта и культуры
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить налогоплательщикам в сфере спорта и культуры отсрочку по уплате налогов и страховых взносов, сообщила пресс-служба кабмина.
В поручении, опубликованном на сайте правительства, сказано:
- ФНС России обеспечить предоставление отсрочки (налоговых каникул) по уплате налогов, страховых взносов, срок уплаты которых приходится на период до 1 мая 2020 года, в отношении налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, а также искусства, культуры и кинематографии.
Подобную меру правительство вводит с целью поддержки организаций, которые столкнулись с финансовыми трудностями из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ранее сайт kp.ru сообщал о решении кабмина ввести отсрочку по уплате страховых взносов и арендных платежей для малых и средних предприятий, которые занимают государственное или муниципальное имущество.
ИСТОЧНИК KP.RU