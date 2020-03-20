Банк России из-за высоких курсов продал валюту на 7,7 миллиардов рублей
Центральный Банк России продал валюту на 7,7 миллиардов рублей. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
Согласно опубликованным данным, такие меры были приняты в связи с высокими курсами иностранной валют по отношению к рублю. На утро 20 марта стоимость доллара составляет 78,20 рублей, евро - 83,97. Валютный обмен состоялся на внутреннем рынке с расчетами 19 марта в рамках упреждающих мер по снижению волатильности.
Сайт kp.ru писал, что ЦБ уже неоднократно продавал валюту на суммы 3,7 и 3,6 миллиардов рублей. 9 марта ЦБ временно приостановил покупку валюты на 30 дней. Банк России планирует восстановить операции с зарубежными денежными средствами в течении марта 2020 года, как только обстановка на финансовых рынках стабилизируется.
Напомним, нестабильная ситуация на мировом рынке началась в начале марта, когда страны-участницы ОПЕК+ не смогли достигнуть соглашения по сокращению нефтедобычи. Российская сторона предпочла выйти из договора, и в ночь на 9 марта цены на сырье упали почти на треть.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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