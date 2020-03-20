Банк России из-за высоких курсов продал валюту на 7,7 миллиардов рублей

20 Март 2020 2020-03-20T10:54:43+03:00

Такое решение было принято в рамках мер по снижению волатильности

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Центральный Банк России продал валюту на 7,7 миллиардов рублей. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Согласно опубликованным данным, такие меры были приняты в связи с высокими курсами иностранной валют по отношению к рублю. На утро 20 марта стоимость доллара составляет 78,20 рублей, евро - 83,97. Валютный обмен состоялся на внутреннем рынке с расчетами 19 марта в рамках упреждающих мер по снижению волатильности.

Сайт kp.ru писал, что ЦБ уже неоднократно продавал валюту на суммы 3,7 и 3,6 миллиардов рублей. 9 марта ЦБ временно приостановил покупку валюты на 30 дней. Банк России планирует восстановить операции с зарубежными денежными средствами в течении марта 2020 года, как только обстановка на финансовых рынках стабилизируется.

Напомним, нестабильная ситуация на мировом рынке началась в начале марта, когда страны-участницы ОПЕК+ не смогли достигнуть соглашения по сокращению нефтедобычи. Российская сторона предпочла выйти из договора, и в ночь на 9 марта цены на сырье упали почти на треть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU