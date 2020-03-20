2020-03-20T11:55:48+03:00
Экономика

Силуанов о нефтяных компаниях РФ: Они накопили большую "подушку безопасности"

Глава Минфина отметил, что поводов для беспокойств из-за снижения цен на энергоресурсы нет
Юлия Кекова
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Антон Силуанов - глава Минфина РФ.Антон Силуанов - глава Минфина РФ.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российские нефтяные компании нарастили большую "подушку безопасности" и имеют хороший запас прочности.

По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, в настоящее время каких-либо поводов для беспокойств, в частности из-за снижения цен на сырье, этот сектор не испытывает. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия-24".

Силуанов отметил, что власти поддержат крупные торговые сети в случае необходимости и напомнил, что Минфин не планирует сокращать расходы бюджета в 2020 году. Совместно с Госдумой обсуждается создание механизма по оперативному перераспределению ресурсов бюджета.

Напомним, ранее сообщалось, что мировые цены на нефть растут на 3–5%. Цена на сырье продолжает увеличиваться вторую торговую сессию подряд. По состоянию на утро 20 марта этого дня цена майских фьючерсов на нефтяную смесь Brent росла на 3,44%, достигнув отметки 29,45 долларов за баррель, а стоимость нефти WTI выросла до 27,26 долларов за баррель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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