Силуанов о нефтяных компаниях РФ: Они накопили большую "подушку безопасности"
Российские нефтяные компании нарастили большую "подушку безопасности" и имеют хороший запас прочности.
По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, в настоящее время каких-либо поводов для беспокойств, в частности из-за снижения цен на сырье, этот сектор не испытывает. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия-24".
Силуанов отметил, что власти поддержат крупные торговые сети в случае необходимости и напомнил, что Минфин не планирует сокращать расходы бюджета в 2020 году. Совместно с Госдумой обсуждается создание механизма по оперативному перераспределению ресурсов бюджета.
Напомним, ранее сообщалось, что мировые цены на нефть растут на 3–5%. Цена на сырье продолжает увеличиваться вторую торговую сессию подряд. По состоянию на утро 20 марта этого дня цена майских фьючерсов на нефтяную смесь Brent росла на 3,44%, достигнув отметки 29,45 долларов за баррель, а стоимость нефти WTI выросла до 27,26 долларов за баррель.
ИСТОЧНИК KP.RU