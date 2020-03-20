Силуанов: Власти поддержат крупные торговые сети в случае необходимости

20 Март 2020 2020-03-20T11:22:21+03:00

Глава Минфина также рассказал, что нефтяные компании в России нарастили за последнее время достаточный запас прочности

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Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что российские власти в случае необходимости поддержат крупные торговые сети. Он уточнил, что Минфин не будет сокращать расходы бюджета в текущем году.

Силуанов также рассказал в интервью телеканалу "Россия-24", что нефтяные компании в России нарастили за последнее время достаточный запас прочности.

- Нефтяные компании в последнее время накопили себе большую подушку безопасности, это первое. Второе - нефтяные компании имеют хороший запас прочности. Каких-то беспокойств за снижение цен на энергоресурсы для этого сектора мы не испытываем, - рассказал глава Минфина и добавил, что ведомство ведёт переговоры с Госдумой по организации механизма оперативного перераспределения ресурсов бюджета.

Ранее Силуанов заявил, что ситуация с коронавирусом сильнее влияет на отрасли российской экономики, чем падение цен на нефть на мировом рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU