2020-03-20T11:56:59+03:00
Общество

Никто не забыт, ничто не забыто: на МКС проведут акцию "Бессмертный полк"

Принять участие может любой желающий, направив информацию о родственниках, погибших в годы ВОВ, до 22 апреля
Юлия Кекова
Поделиться:
Фото: Роскосмос (Вконтакте)Фото: Роскосмос (Вконтакте)
Изменить размер текста:

Роскосмос запустил акцию "Бессмертный полк на МКС". Увековечить память своих близких, которые отдали жизни в годы Великой Отечественной войны, предлагается прямо в космосе.

Как сообщается на официальной странице в социальной сети Роскосмоса, принять участие в таком мероприятии может любой желающий. Самое главное - успеть подать заявку до 22 апреля.

- Давайте же увековечим память наших дорогих ветеранов, бабушек и дедушек прямо в космосе. Пусть вся страна узнает их имена. В конце апреля состоится запуск грузового корабля "Прогресс МС-14", который отвезет данные о дорогих вам людях на Международную космическую станцию, - сообщается в посте.

Напомним, ранее в Госдуме в честь 75-летия Победы советских граждан над нацизмом приняли закон о Всероссийской минуте молчания. Она будет ежегодно проходить во всех городах России в День памяти и скорби, 22 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главврач инфекционной больницы в Коммунарке рассказал, когда коронавирус покинет Россию
Самой счастливой страной мира вновь признана Финляндия
ФСБ разоблачила ячейку финансистов ИГ* в трёх регионах России
Никто не забыт, ничто не забыто: на МКС проведут акцию "Бессмертный полк"
Вступили в силу новые правила оформления больничных для тех, кто на карантине из-за коронавируса
Песков: Путин не планирует переговоры с руководством Саудовской Аравии
Силуанов о нефтяных компаниях РФ: Они накопили большую "подушку безопасности"
Силуанов: Власти поддержат крупные торговые сети в случае необходимости
Кардиологи предупредили об опасностях коронавируса для сердечников
Ространснадзор из-за коронавируса приостанавливает весовой контроль грузовиков с продуктами и лекарствами
Банк России из-за высоких курсов продал валюту на 7,7 миллиардов рублей
В России ещё 4 человека вылечились от коронавируса
Назвавший "тупостью" панику из-за коронавируса Илон Маск остановит работу Tesla из-за covid-19
Тренер Валерий Непомнящий назвал перенос чемпионата Европы угрозой для футболистов
Правительство даст налоговую отсрочку компаниям в сфере спорта и культуры
При вылете в Таиланд у россиян потребуют медицинскую справку об отсутствии коронавируса
Курс рубля на 20 марта 2020 года: доллар стоит 78,20 рубля, евро - 83,97 рубля
Олимпийский огонь прибыл из Греции в Японию
Трейдеры прогнозируют снижение цен на нефть до $20 за баррель
Водка или антисептик: в Роскачестве рассказали, чем лучше дезинфицировать руки
Двое россиян находятся на карантинном лайнере в Бразилии
Учения по устойчивости Рунета отложили из-за коронавируса
В Госдуме предложили устроить «кредитные каникулы» застрявшим за границей россиянам
Цена на нефть марки WTI повысилась более чем на 5%
Путин рассказал как относится к тому, что его называют царём
Поляки захотели присоединить Калининградскую область из-за коронавируса