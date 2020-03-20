Никто не забыт, ничто не забыто: на МКС проведут акцию "Бессмертный полк"

20 Март 2020 2020-03-20T11:56:59+03:00

Принять участие может любой желающий, направив информацию о родственниках, погибших в годы ВОВ, до 22 апреля

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Роскосмос запустил акцию "Бессмертный полк на МКС". Увековечить память своих близких, которые отдали жизни в годы Великой Отечественной войны, предлагается прямо в космосе.

Как сообщается на официальной странице в социальной сети Роскосмоса, принять участие в таком мероприятии может любой желающий. Самое главное - успеть подать заявку до 22 апреля.

- Давайте же увековечим память наших дорогих ветеранов, бабушек и дедушек прямо в космосе. Пусть вся страна узнает их имена. В конце апреля состоится запуск грузового корабля "Прогресс МС-14", который отвезет данные о дорогих вам людях на Международную космическую станцию, - сообщается в посте.

Напомним, ранее в Госдуме в честь 75-летия Победы советских граждан над нацизмом приняли закон о Всероссийской минуте молчания. Она будет ежегодно проходить во всех городах России в День памяти и скорби, 22 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU