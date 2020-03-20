ФСБ разоблачила ячейку финансистов ИГ* в трёх регионах России
ФСБ выявила в трёх российских регионах ячейку террористической организации "Исламское государство"*, которые занимались организацией финансирования боевиков. В Крыму, Ростовской области и Коми они собрали около двух миллионов рублей.
Федеральная служба безопасности провела эту операцию совместно с Росфинмониторингом.
В сообщении ведомств сказано, что задержанные создали межрегиональную сеть по указанию международной террористической организации. Они собирали, аккумулировали и переводили деньги боевикам под видом средств для благотворительности. В общей сложности они передали таким образом террористам и их сообщникам около двух миллионов рублей, сообщает RT.
Сотрудники ФСБ изъяли в домах задержанных средства коммуникации и документы, подтверждающие их деятельность.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что ФСБ опубликовало задержание террористов, которые перечислили в ИГИЛ* 25 миллионов рублей.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
ИСТОЧНИК KP.RU