2020-03-20T12:01:14+03:00
Происшествия

ФСБ разоблачила ячейку финансистов ИГ* в трёх регионах России

Представители сети для спонсирования боевиков были найдены в Крыму, Коми и Ростове
Ася КУЗНЕЦОВА
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Сотрудники ФСБ изъяли в домах задержанных средства коммуникации и документы, подтверждающие их деятельностьСотрудники ФСБ изъяли в домах задержанных средства коммуникации и документы, подтверждающие их деятельностьФото: GLOBAL LOOK PRESS
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ФСБ выявила в трёх российских регионах ячейку террористической организации "Исламское государство"*, которые занимались организацией финансирования боевиков. В Крыму, Ростовской области и Коми они собрали около двух миллионов рублей.

Федеральная служба безопасности провела эту операцию совместно с Росфинмониторингом.

В сообщении ведомств сказано, что задержанные создали межрегиональную сеть по указанию международной террористической организации. Они собирали, аккумулировали и переводили деньги боевикам под видом средств для благотворительности. В общей сложности они передали таким образом террористам и их сообщникам около двух миллионов рублей, сообщает RT.

Сотрудники ФСБ изъяли в домах задержанных средства коммуникации и документы, подтверждающие их деятельность.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что ФСБ опубликовало задержание террористов, которые перечислили в ИГИЛ* 25 миллионов рублей.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

ИСТОЧНИК KP.RU

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