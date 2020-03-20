Самой счастливой страной мира вновь признана Финляндия
Финляндия уже в третий раз возглавила рейтинг счастья стран мира по версии ООН World Happiness Report.
Рейтинг счастья определяется с помощью таких показателей, как продолжительность жизни, социальная поддержка населения, а также других факторов, оказывающих влияние на социальное самочувствие граждан.
В ТОП-10 самых счастливых стран мира вошли также Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург. США находятся на 18-м месте, Германия — на 17-м, Великобритания и Франция - на13-м и 23-м местах соответственно.
Россия занимает 73-ую строчку из 156. В рейтинге-2020 наша страна потеряла пять пунктов (в прошлом году Россия была на 68-м месте).
Список самых счастливых стран
1.Финляндия
2.Дания
3.Швейцария
4.Исландия
5.Норвегия
6.Нидерланды
7. Швеция
8.Новая Зеландия
9. Австрия
10.Люксембург
ИСТОЧНИК KP.RU