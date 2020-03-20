2020-03-20T12:07:29+03:00
Общество

Самой счастливой страной мира вновь признана Финляндия

В рейтинге счастья по версии ООН Россия заняла 73 место из 156
Елена КОВАЛЕВА
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Финляндия уже в третий раз возглавила рейтинг счастья стран мираФинляндия уже в третий раз возглавила рейтинг счастья стран мираФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Финляндия уже в третий раз возглавила рейтинг счастья стран мира по версии ООН World Happiness Report.

Рейтинг счастья определяется с помощью таких показателей, как продолжительность жизни, социальная поддержка населения, а также других факторов, оказывающих влияние на социальное самочувствие граждан.

В ТОП-10 самых счастливых стран мира вошли также Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург. США находятся на 18-м месте, Германия — на 17-м, Великобритания и Франция - на13-м и 23-м местах соответственно.

Россия занимает 73-ую строчку из 156. В рейтинге-2020 наша страна потеряла пять пунктов (в прошлом году Россия была на 68-м месте).

Список самых счастливых стран

1.Финляндия

2.Дания

3.Швейцария

4.Исландия

5.Норвегия

6.Нидерланды

7. Швеция

8.Новая Зеландия

9. Австрия

10.Люксембург

ИСТОЧНИК KP.RU

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