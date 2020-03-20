2020-03-20T12:41:32+03:00
Экономика

Ассоциация розничной торговли о спросе на продукты: Цены по некоторым позициям даже падают

Представитель АКОРТ Владимир Ионкин напомнил, что граждане имеют право жаловаться куда угодно, если не согласны со стоимостью товара
Александр ЕФИМОВЮлия Кекова
Поделиться:
Комментарии: comments2
Цены на продукты в условиях особого спроса не повышаются.Цены на продукты в условиях особого спроса не повышаются.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Заместитель исполнительного директора Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин рассказал, как обстоят дела в магазинах в условиях повышенного спроса на товары из-за коронавируса.

По словам Ионкина, ассоциация несколько раз получает информацию по порядку 47 позиций продовольственных и непродовольственных товаров повседневного спроса потребителей.

- У нас ассоциация, членство в которой осуществляют крупнейшие федеральные торговые сети России. По несколько раз в день они сообщают информацию о социально значимых продуктов. Дают информацию о своих запасах и динамике потребительского спроса, о ценах, - рассказал в эфире Радио Комсомольская правда заместитель исполнительного директора АКОРТ.

Также он отметил, что стоимость на представленный в магазинах ассортимент не повышается, а наоборот, снижается. За ростом цен следит не только ассоциация, но и правительство, поскольку все данные мониторинга российских торговых точек передаются именно туда.

Ионкин напомнил, что граждане, которые не согласны с установленными в магазинах ценами, имеют право подать жалобу куда угодно.

- Если мы говорим про ситуацию компаний розничной торговли, мы на сайте открыли специальный раздел, посвященный этой непростой ситуации. Туда граждане могут нам присылать фотографии и выразить свои претензии. А жаловаться можно и в правительство, и президенту, и в местные органы власти, куда угодно, - подчеркнул Владимир Ионкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России временно приостановлены все соревнования по волейболу из-за коронавируса
Песков: Россия не ведет "нефтяную войну" с Саудовской Аравией
Кремль: Цена на нефть в $25 неприятна, но не катастрофична
Песков: Заблаговременно принятые меры позволили не допустить в России масштабного распространения коронавируса
NASA остановит сборку ракет для полетов на Луну и Марс из-за коронавируса
Москва согласовывает участие Путина в саммите G20 по коронавирусу с помощью видеосвязи
Из-за коронавируса Европа отказалась принимать беженцев
Песков: Закрытие Москвы на карантин не обсуждается
Ленинградская область встречает коронавирус во всеоружии: «Туалетная бумага у нас не портится, а еще она мягкая»
Космические силы США получили первое оружие для глушения спутников
Ассоциация розничной торговли о спросе на продукты: Цены по некоторым позициям даже падают
Российские рыбаки могут потерять 70 млрд рублей из-за коронавируса
Главврач инфекционной больницы в Коммунарке рассказал, когда коронавирус покинет Россию
Самой счастливой страной мира вновь признана Финляндия
ФСБ разоблачила ячейку финансистов ИГ* в трёх регионах России
Никто не забыт, ничто не забыто: на МКС проведут акцию "Бессмертный полк"
Вступили в силу новые правила оформления больничных для тех, кто на карантине из-за коронавируса
Песков: Путин не планирует переговоры с руководством Саудовской Аравии