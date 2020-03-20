Ассоциация розничной торговли о спросе на продукты: Цены по некоторым позициям даже падают

20 Март 2020 2020-03-20T12:41:32+03:00

Представитель АКОРТ Владимир Ионкин напомнил, что граждане имеют право жаловаться куда угодно, если не согласны со стоимостью товара

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Заместитель исполнительного директора Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин рассказал, как обстоят дела в магазинах в условиях повышенного спроса на товары из-за коронавируса.

По словам Ионкина, ассоциация несколько раз получает информацию по порядку 47 позиций продовольственных и непродовольственных товаров повседневного спроса потребителей.

- У нас ассоциация, членство в которой осуществляют крупнейшие федеральные торговые сети России. По несколько раз в день они сообщают информацию о социально значимых продуктов. Дают информацию о своих запасах и динамике потребительского спроса, о ценах, - рассказал в эфире Радио Комсомольская правда заместитель исполнительного директора АКОРТ.

Также он отметил, что стоимость на представленный в магазинах ассортимент не повышается, а наоборот, снижается. За ростом цен следит не только ассоциация, но и правительство, поскольку все данные мониторинга российских торговых точек передаются именно туда.

Ионкин напомнил, что граждане, которые не согласны с установленными в магазинах ценами, имеют право подать жалобу куда угодно.

- Если мы говорим про ситуацию компаний розничной торговли, мы на сайте открыли специальный раздел, посвященный этой непростой ситуации. Туда граждане могут нам присылать фотографии и выразить свои претензии. А жаловаться можно и в правительство, и президенту, и в местные органы власти, куда угодно, - подчеркнул Владимир Ионкин.

ИСТОЧНИК KP.RU