Из-за коронавируса Европа отказалась принимать беженцев
Из-за пандемии нового коронавируса, объявленого Всемирной организацией здравоохранения, все страны Европы пока не будут принимать беженцев из эпидемиологически неблагополучных регионов. По словам представителей Еврокомиссии, пока неизвестно, когда прием мигрантов будет возобновлен.
- Международная организация по миграции и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев уже двумя днями ранее объявили о временном прекращении приема беженцев. Германия 18 марта сообщила, что приостанавливает прием беженцев по гуманитарным соображениям, - сообщает Deutsche Welle.
Во многих странах Европы ситуация с коронавирусной инфекцией сейчас очень непростая. Специалисты считают, что в числе главных причин этого – пресловутая толерантность европейцев, а также политика открытых дверей и отсутствие границ.
Меры профилактики вирусных инфекций.
ИСТОЧНИК KP.RU
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