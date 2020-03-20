Из-за коронавируса Европа отказалась принимать беженцев

20 Март 2020 2020-03-20T13:19:40+03:00

Все страны Евросоюза приостанавливают программы по размещению на своей территории мигрантов Фото: REUTERS

Все страны Евросоюза приостанавливают программы по размещению на своей территории мигрантов [видео]

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Из-за пандемии нового коронавируса, объявленого Всемирной организацией здравоохранения, все страны Европы пока не будут принимать беженцев из эпидемиологически неблагополучных регионов. По словам представителей Еврокомиссии, пока неизвестно, когда прием мигрантов будет возобновлен.

- Международная организация по миграции и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев уже двумя днями ранее объявили о временном прекращении приема беженцев. Германия 18 марта сообщила, что приостанавливает прием беженцев по гуманитарным соображениям, - сообщает Deutsche Welle.

Во многих странах Европы ситуация с коронавирусной инфекцией сейчас очень непростая. Специалисты считают, что в числе главных причин этого – пресловутая толерантность европейцев, а также политика открытых дверей и отсутствие границ.

Меры профилактики вирусных инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU