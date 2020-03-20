Ленинградская область встречает коронавирус во всеоружии: «Туалетная бумага у нас не портится, а еще она мягкая»

20 Март 2020 2020-03-20T13:10:32+03:00

Именно здесь в 1968 году был произведен первый в СССР рулон туалетной бумаги.

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Ранее сообщалось, что консервами, крупами и другими видами продовольствия Ленинградская область обеспечена на срок от 35 до 150 дней. Теперь выяснилось, что и с туалетной бумагой все стабильно: Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат, расположенный в Ленинградской области, производит 1,8 млн рулончиков туалетной бумаги в день.

«Бумага у нас не портится, а еще она мягкая, - иронизирует в разошедшемся по соцсетям шуточном видеоролике главный технолог Сясьского ЦБК Денис Головчанский. - Плюс обмотаться можно бумагой или вместо маски использовать – в несколько слоев».

Ну а тем, кого заверения производителя не успокаивают, предлагается купить рулоны бумаги шириной в три метра.

«Их хватит надолго – на несколько лет. В еде себя можно не ограничивать, газет покупать не придется. Мы обеспечим бумагой», - едва сдерживает смех Денис Головчанский.

Именно здесь в 1968 году был произведен первый в СССР рулон туалетной бумаги.

Днем ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко после инспекции «Респираторного комплекса», где производят миллионы масок высшего класса защиты, заглянул в поселке имени Морозова в местный магазин и справился о наличии продуктов питания и санитарно-гигиенических изделий. Глава региона остался доволен ассортиментом. К противовирусным мерам в регионе относятся чрезвычайно серьезностью. С 13 марта в Ленинградской области введён режим повышенной готовности. Массовые мероприятия численностью более 100 человек запрещены. Заработала горячая линия, по которой можно получить всю информацию по коронавирусу. Сегодня в регионе действуют достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких. Из резервного фонда глава региона выделил 17 млн рублей на покупку дополнительного оборудования.

19 марта губернатор провел совещание по вопросам противодействия коронавирусной инфекции с главврачами больниц Ленинградской области.

«Пока ситуация по Ленинградской области стабильна. Мы осмотрели 150 человек с подозрением на коронавирус. У нас диагноз подтверждён у одного человека», — отметил Александр Дрозденко. - Мы видели китайский сценарий, который пришлось погасить жёсткими мерами. И мы видим сценарий самый негативный по количеству смертей - итальянский. Я как губернатор должен рассматривать все сценарии. Это максимальная работа учреждений здравоохранения, максимальная работа органов местного самоуправления. Мы должны сделать всё, чтобы обеспечить лечение больных с осложнениями».