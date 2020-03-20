Песков: Закрытие Москвы на карантин не обсуждается

20 Март 2020 2020-03-20T13:11:04+03:00

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не рассматривают вопрос закрытия Москвы на карантин по коронавирусу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не рассматривают вопрос закрытия Москвы на карантин по коронавирусу.

- Вопрос "закрытия" Москвы из-за коронавируса не обсуждается - никак и ни на сколько, - прокомментировал представитель Кремля.

Он также уточнил, что идея о закрытии столицы "не обсуждается просто никак".

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Москву стоит закрыть на карантин.

- Это нас обезопасит. Весь вопрос - цена закрытия. Весь вопрос - где та сверхмера, - рассказал врач.

Напомним, по состоянию на 20 марта в России зарегистрировано 199 случаев заражения коронавирусом. Из них 98 в Москве.

На сайте также сообщалось, что за минувшие сутки коронавирус был обнаружен у 52 пациентов из 23 регионов России.

Российские учёные смогли расшифровать геном COVID-19. Это успех, за которым стоит большая работа и еще это значит, что ученые близки к созданию вакцины.

ИСТОЧНИК KP.RU