2020-03-20T13:29:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Песков: Заблаговременно принятые меры позволили не допустить в России масштабного распространения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения также отметила, что Россия тщательно отслеживает контакты заболевших
Юлия Кекова
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По всему миру с каждым днем растет число заболевших новой коронавирусной инфекцией. Согласно данным на 20 марта, количество инфицированных увеличилось до 244 тысяч.

В России ситуация с covid-19 складывается в разы благоприятнее. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что заблаговременно принятые меры позволили не допустить в стране такого масштабного, как в некоторых других странах, распространения коронавируса, пишут РИА Новости.

Напомним, на территории Российской Федерации инфекцию выявили у 199 человек. Многие из них заразились, когда отдыхали в других государствах. Врачи оценивают их состояние как стабильное, заболевание протекает в легкой форме.

Всемирная организация здравоохранения также отметила, что России удалось избежать большого числа заболевших, благодаря своевременным мерам правительства, в частности оперативного отслеживая контактов заболевших с другими людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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