Песков: Россия не ведет "нефтяную войну" с Саудовской Аравией

20 Март 2020 2020-03-20T13:49:26+03:00

Песков заявил, что РФ и Саудовская Аравия не ведут ценовых войн Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Россия и Саудовская Аравия не ведут никаких войн из-за цен на нефть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- Россия ни с кем войну не ведет. И мы исходим из заявлений руководства Саудовской Аравии, что она тоже никаких войн не ведет, - сказал он журналистам.

Песков назвал отношения между двумя странами "хорошими, партнерскими" и добавил, что в них не должны вмешиваться другие государства.

Пресс-секретарь также напомнил, что бюджет России рассчитан на стоимость нефти в 42 доллара за баррель. Поэтому нынешняя цена не очень благоприятна для российской экономики.

- Но подушка безопасности есть, она когда нужно будет включится. И в краткосрочной, и среднесрочной перспективе ничего страшного не происходит, - добавил Песков.

Он также отметил, что тенденция к сокращению потребления нефти началась задолго до кризиса, вызванного коронавирусом.

Напомним, утром 20 марта мировые цены на нефти выросли на 3-5% после значительного падения. Таким образом баррель сырья марки Brent стоил 29,45 долларов, марки WTI - 27,26 долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU