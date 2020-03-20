Песков: Россия не ведет "нефтяную войну" с Саудовской Аравией
Россия и Саудовская Аравия не ведут никаких войн из-за цен на нефть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- Россия ни с кем войну не ведет. И мы исходим из заявлений руководства Саудовской Аравии, что она тоже никаких войн не ведет, - сказал он журналистам.
Песков назвал отношения между двумя странами "хорошими, партнерскими" и добавил, что в них не должны вмешиваться другие государства.
Пресс-секретарь также напомнил, что бюджет России рассчитан на стоимость нефти в 42 доллара за баррель. Поэтому нынешняя цена не очень благоприятна для российской экономики.
- Но подушка безопасности есть, она когда нужно будет включится. И в краткосрочной, и среднесрочной перспективе ничего страшного не происходит, - добавил Песков.
Он также отметил, что тенденция к сокращению потребления нефти началась задолго до кризиса, вызванного коронавирусом.
Напомним, утром 20 марта мировые цены на нефти выросли на 3-5% после значительного падения. Таким образом баррель сырья марки Brent стоил 29,45 долларов, марки WTI - 27,26 долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU