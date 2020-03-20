2020-03-20T13:52:18+03:00
Спорт

В России временно приостановлены все соревнования по волейболу из-за коронавируса

До какого числа будут действовать ограничения, пока не сообщается
Юлия Кекова
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Соревнования приостановлены на неопределенный срокСоревнования приостановлены на неопределенный срокФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) приостановила соревнования под своей эгидой на неопределенный срок. Причиной этому стала угроза распространения коронавируса.

Запрет, который вынесен 20 марта по решению Исполкома федерации, будет действовать на проведения Первенства России во всех возрастных категориях, а также Студенческую Универсиаду России. До какого именно числа будут действовать ограничения, пока не сообщается.

Напомним, что спортивные мероприятия отменены не только в Российской Федерации, но и других государствах. Такие меры сейчас крайне необходимы, чтобы минимизировать риски распространения инфекции.

В "стоп-лист" попали матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы, соревнования "Формулы-1", НБА, НХЛ и многие другие. Кстати, 20 марта состоялась торжественная церемония передачи олимпийского огня. Его самолетом из Греции доставили на базу ВВС в Японию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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