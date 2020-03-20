2020-03-20T14:33:18+03:00
Экономика

В Госдуме прокомментировали инициативу «кредитных каникул»

Мера может оказаться актуальной для некоторых заемщиков, считает Анатолий Аксаков
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Госдуме прокомментировали идею отсрочки по кредитамВ Госдуме прокомментировали идею отсрочки по кредитамФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Российском законодательстве уже есть механизмы, защищающие заемщиков, которые не могут выплатить кредит в срок. Так прокомментировал идею давать «кредитные каникулы» людям, застрявшим за границей из-за коронавируса, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. К тому же эксперт добавил, что отсрочки могут понадобится далеко не всем, оказавшимся в такой ситуации заемщикам.

«Вопрос требует анализа. Например, для тех, кто за границей находится, сейчас есть онлайн-погашение. Многие из таких людей работают дистанционно, по аутсорсингу, и зарабатывают приличные деньги, не находясь в офисе. Вопрос может рассматриваться индивидуально. Для тех, чья работа требует непосредственного нахождения на рабочем месте, предложение можно рассмотреть», - цитирует Аксакова ИА НСН.

Напомним, ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил Центробанку ввести отсрочку по кредитным платежам для россиян, которые из-за объявленной пандемии оказались заперты за рубежом. Также депутат отметил, что после карантинных мер часть населения может оказаться в сложной финансовой ситуации и это тоже необходимо учитывать, передает RT.

ИСТОЧНИК KP.RU

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