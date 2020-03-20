Курс евро на 21 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ

20 Март 2020 2020-03-20T15:10:58+03:00

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Центральный банк установил официальный курс евро на 21-23 марта. Европейская валюта подешевела на 3,11 рубля и составила 84,15 рубля, сообщается на сайте ЦБ.

Ранее в ходе торгов на Московской бирже утром 20 марта курс евро снизился на 68 копеек до 83,97 рубля.

Напомним, падение курса рубля связана со стремительным понижением цен на нефть. В начале марта страны-участницы ОПЕК+ не смогли договориться относительно сокращения добычи нефти, и Россия вышла из соглашения. В результате 9 марта цены на сырье упали на 30%.

По состоянию на 20 марта, стоимость нефти продолжает падать, сырье продается по цене ниже 30 долларов за баррель. Так сырье марки Brent по состоянию на 13:45 мск торговалось на уровне 29,95 долларов за баррель. Стоимость нефти марки WTI составила 27,39 долларов за баррель.

ИСТОЧНИК KP.RU