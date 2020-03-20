2020-03-20T15:07:25+03:00
Экономика

Песков: ЦБ самостоятельно принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне

Банк России на заседании совета директоров 20 марта решил не ужесточать денежно-кредитную политику
Ася КУЗНЕЦОВА
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Центральный Банк России самостоятельно принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне, сообщил Дмитрий ПесковЦентральный Банк России самостоятельно принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне, сообщил Дмитрий ПесковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Центральный Банк России самостоятельно принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос обсуждали ли с Путиным этот шаг.

- Это самостоятельное решение регулятора, - ответил Песков.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Банк России на заседании совета директоров в пятницу 20 марта решил не ужесточать денежно-кредитную политику. Ключевая ставка ЦБ осталась на прежнем уровне - 6% годовых.

- В феврале - марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России. Это связано с изменением внешних условий: распространением коронавируса и резким снижением цен на нефть, - пояснили принятое решение в пресс-службе Центрального Банка.

Напомним, в начале марта страны-участницы ОПЕК+ не смогли достигнуть соглашения по сокращению нефтедобыч. Россия вышла из договора, и в ночь на 9 марта цены на нефть упали на 30%.

После это Минфин анонсировал продажу валюты на рынке, чтобы компенсировать доходы, недополученные федеральным бюджетом из-за резкого снижения стоимости нефти.

Также Центробанк решил временно перестать закупать иностранную валюту на внутреннем рынке до стабилизации ситуации на рынках.

Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU

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