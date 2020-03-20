Песков: ЦБ самостоятельно принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне

20 Март 2020 2020-03-20T15:07:25+03:00

Банк России на заседании совета директоров 20 марта решил не ужесточать денежно-кредитную политику

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Центральный Банк России самостоятельно принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос обсуждали ли с Путиным этот шаг.

- Это самостоятельное решение регулятора, - ответил Песков.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Банк России на заседании совета директоров в пятницу 20 марта решил не ужесточать денежно-кредитную политику. Ключевая ставка ЦБ осталась на прежнем уровне - 6% годовых.

- В феврале - марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России. Это связано с изменением внешних условий: распространением коронавируса и резким снижением цен на нефть, - пояснили принятое решение в пресс-службе Центрального Банка.

Напомним, в начале марта страны-участницы ОПЕК+ не смогли достигнуть соглашения по сокращению нефтедобыч. Россия вышла из договора, и в ночь на 9 марта цены на нефть упали на 30%.

После это Минфин анонсировал продажу валюты на рынке, чтобы компенсировать доходы, недополученные федеральным бюджетом из-за резкого снижения стоимости нефти.

Также Центробанк решил временно перестать закупать иностранную валюту на внутреннем рынке до стабилизации ситуации на рынках.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU