2020-03-20T15:20:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Минобороны отказалось переносить призыв в армию из-за коронавируса

Весенний призыв состоится в установленные законом сроки — с 1 апреля по 15 июля
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минобороны отказалось переносить призыв в армию из-за коронавирусаМинобороны отказалось переносить призыв в армию из-за коронавирусаФото: Евгения ГУСЕВА
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В России весенний призыв в армию пройдет по плану, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса COVID-19 в мире. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Отдельное внимание уделено предстоящему призыву граждан на военную службу. Он будет проходить в строгом соответствии с федеральным законом „О воинской обязанности и военной службе“ в установленные сроки — с 1 апреля по 15 июля», - сказал глава Минобороны на заседании коллегии военного ведомства.

Шойгу сообщил, что создан оперативный штаб по предупреждению распространения заболевания среди военнослужащих, которым будет руководить первый заместитель министр обороны Руслан Цаликов.

Глава военного ведомства отметил, что перед отправкой к местам службы всех новобранцев проверят на наличие коронавирусной инфекции, а по прибытии в воинские части поместят на карантин. Более того, создан запас медицинских изделий, лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты.

Напомним, идею перенести призывм в армию из-за коронавируса предложил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин. Он сообщил, что этот вопрос будет рассматриваться в Кремле, совместно с Минобороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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