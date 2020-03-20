2020-03-20T15:37:02+03:00
Экономика

Курс доллара на 21 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ

ЦБ РФ опубликовал официальный курс доллара на 21 марта
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Курс доллара на 21 марта составил 78,0443 рубляКурс доллара на 21 марта составил 78,0443 рубляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Центральный банк установил официальный курс доллара на 21-23 марта. Американская валюта потеряла в цене 2,11 рубля и составила 78,04 рубля, сообщается на сайте ЦБ.

Ранее в ходе торгов на Московской бирже утром 20 марта курс доллара снизился на 92 копейки до 78,20 рубля.

Напомним, нестабильная обстановка вокруг курса валют сложилась после сорванной сделки ОПЕК+. Страны участницы не смогли договориться относительно сокращения добычи нефти, и Россия вышла из соглашения. В итоге 9 марта цена на нефть упали на 30%.

Утром 20 марта стоимость сырья немного повысилась после значительного падения. Рост составил 3-5%. Сейчас нефть марки Brent торгуется на уровне 29,95 долларов за баррель. А стоимость сырья марки WTI составляет 27,39 долларов за баррель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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