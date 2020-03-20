Путин обсудил с Совбезом РФ работу по борьбе с коронавирусом COVID-19

20 Март 2020 2020-03-20T15:37:34+03:00

Путин обсудил с Совбезом РФ работу по борьбе с коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На совещании обсуждался и вопрос разработки соответствующей вакцины

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Президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности РФ работу координационных структур по противодействию распространения коронавирусу COVID-19. В рамках проведенного совещания обсуждались усилия по разработке соответствующей вакцины. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кроме того, обсуждались вопросы по стабилизации экономики «в условиях сильных волнений и кризисных проявлений на международных рынках».

«Президент информировал участников совещания о своих международных телефонных контактах на этой неделе», - добавил представитель Кремля.

В совещании приняли участие: руководитель администрации Кремля Антон Вайно, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, а также глава СВР Сергей Нарышкин.

Напомним, ранее глава государства потребовал от правительства и регионов подготовить предупреждающие меры по борьбе распространением коронавируса, а также не допускать «расхлябанности» в борьбе с инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU