Из-за коронавируса в Великобритании власти попросили медиков-пенсионеров вернуться на работу

20 Март 2020 2020-03-20T16:10:24+03:00

65 тысяч врачей и медсестер могут помочь в борьбе с опасной инфекцией [видео]

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Правительство Британии обратилось с просьбой к медицинским работникам, уже вышедшим на пенсию, с просьбой вернуться на работу и помочь бороться с коронавирусной инфекцией. Соответствующие письма получили 65 тысяч бывших врачей и медсестер.

Также в Великобритании к борьбе с COVID-19 предполагается привлечь волонтеров и студентов последних курсов британских медицинских вузов.

- Медицинские работники, преподавательский состав, полиция, а также все люди, работающие в сфере производства и доставки жизненно важных товаров, таких как продовольствие и медицинское оборудование, указаны в правительственных документах как критически важные для борьбы с вирусом, - сообщает BBC News.

В Великобритании выявлено 3269 человек, зараженных коронавирусной инфекцией, 144 человека с этим диагнозом умерли.

Меры профилактики вирусных инфекций.

Великобритания стала единственной страной, которая решила просто дать своему населению переболеть коронавирусом и не стала объявлять карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU