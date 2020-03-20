МЧС России до 1 мая приостановило проверки противопожарного состояния объектов

20 Март 2020 2020-03-20T15:51:43+03:00

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Министерство по чрезвычайным ситуация России приостановило проверки противопожарного состояния объектов до 1 мая 2020 года.

Решение было принято на основании поручения Правительства Российской Федерации. Исключение составят только внеплановые проверки, основанием для которых могут служить причинение разного уровня вреда жизни или здоровью людей, возникновение ЧС природного и техногенного характера. Об этом сообщил главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский.

Также он отметил, что выдача лицензий, аттестатов, аккредитаций и других разрешительных документов будет производиться в штатном режиме.

Напомним, что в России из-за аномально теплой погоды во многих регионах объявлен высокий класс пожарной опасности. Сайт kp.ru писал, что в первую очередь пожары могут возникнуть в Кабардино-Балкарской Республике и Республике Дагестан.

ИСТОЧНИК KP.RU