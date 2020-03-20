2020-03-20T16:27:49+03:00
Коронавирус Covid-19

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отменены все международные рейсы

Перелеты заграницу осуществляется только для вывоза иностранных граждан и возврата россиян на родину
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
В подмосковном аэропорту «Жуковский» отменены все международные рейсыВ подмосковном аэропорту «Жуковский» отменены все международные рейсыФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в подмосковном аэропорту «Жуковский» отменены все международные рейсы за исключением тех направлений, на которых осуществляется вывоз иностранных граждан и возврат россиян на родину. В результате потеряно более 90% пассажиропотока. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани со ссылкой на первого замгендиректора АО «Рампорт Аэро» Евгения Солодилина.

«С учетом предстоящего перехода на летнее расписание в "Жуковском" появятся внутренние направления. Тем не менее, мы временно потеряли более 90% пассажиропотока», - приводит РИА-Новости сообщение пресс-службы.

Солодилин отметил, что резкое сокращение перевозок стало для «Жуковского» «действительно неприятным событием».

Как писал сайт kp.ru, закрытие границ по всему миру привело к тому, что тысячи российских туристов буквально «застряли» в некоторых странах. Из-за отмены регулярного авиасообщения они не могут вернуться домой. Ранее в эфире радио «Комсомольская правда» официальный представитель МИД Мария Захарова рассказал о том, как Россия возвращает туристов домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По всей России введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Путин подписал указ о выплатах пособия на детей от 3 до 7 лет
У федерации биатлона Москвы похитили 10 винтовок
Неизвестный сообщил о минировании трех пассажирских самолетов
В подмосковном аэропорту «Жуковский» отменены все международные рейсы
Вакцина от коронавируса: в России проводят тесты препарата на хорьках и приматах
Мишустин рассказал о шести разработанных в России вакцинах от коронавируса
Из-за карантина по коронавирусу у россиян вырос спрос на тапочки и домашние пивоварни с AliExpress
Из-за коронавируса в Великобритании власти попросили медиков-пенсионеров вернуться на работу
Песков назвал «весенним обострением» вбросы о санкциях США против России
МЧС России до 1 мая приостановило проверки противопожарного состояния объектов
Путин обсудил с Совбезом РФ работу по борьбе с коронавирусом COVID-19
Курс доллара на 21 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ
Минобороны отказалось переносить призыв в армию из-за коронавируса
Курс евро на 21 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ
Геннадий Онищенко рассказал, почему Китаю удалось справиться со вспышкой коронавируса
Песков: ЦБ самостоятельно принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне
ВОЗ сообщила о случаях повторного заражения коронавирусом
Помочь может каждый: Свято-Троицкая Сергиева лавра объявила сбор средств на пасхальные куличи малоимущим
Соседка рассказала о последнем дне вдовы Гагарина
Центробанк России рекомендовал банкам реструктурировать кредиты заражённым коронавирусом
В Госдуме прокомментировали инициативу «кредитных каникул»
Падение цен на нефть: стоимость марки Brent опустилась ниже 30 долларов