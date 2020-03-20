20 Март 2020 2020-03-20T16:27:49+03:00

Перелеты заграницу осуществляется только для вывоза иностранных граждан и возврата россиян на родину

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В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в подмосковном аэропорту «Жуковский» отменены все международные рейсы за исключением тех направлений, на которых осуществляется вывоз иностранных граждан и возврат россиян на родину. В результате потеряно более 90% пассажиропотока. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани со ссылкой на первого замгендиректора АО «Рампорт Аэро» Евгения Солодилина.

«С учетом предстоящего перехода на летнее расписание в "Жуковском" появятся внутренние направления. Тем не менее, мы временно потеряли более 90% пассажиропотока», - приводит РИА-Новости сообщение пресс-службы.

Солодилин отметил, что резкое сокращение перевозок стало для «Жуковского» «действительно неприятным событием».

Как писал сайт kp.ru, закрытие границ по всему миру привело к тому, что тысячи российских туристов буквально «застряли» в некоторых странах. Из-за отмены регулярного авиасообщения они не могут вернуться домой. Ранее в эфире радио «Комсомольская правда» официальный представитель МИД Мария Захарова рассказал о том, как Россия возвращает туристов домой.

ИСТОЧНИК KP.RU