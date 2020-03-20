2020-03-20T17:44:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Центробанк не видит необходимости выдавать деньги гражданам из-за COVID-19

Набиуллина заявила, что страны прибегают к такой мере, когда все другие уже исчерпаны
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Центробанк не видит необходимости выдавать деньги гражданам из-за COVID-19Центробанк не видит необходимости выдавать деньги гражданам из-за COVID-19Фото: REUTERS
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На данный момент в России нет необходимости в прямой поддержке граждан наличными из-за ситуации с коронавирусом. Такое заявление сделала председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, к таким мерам страны прибегают только, когда уже все другие исчерпаны, а эффект от таких прямых дотаций тяжело оценить.

«В нашей ситуации такой необходимости, конечно, нет. У нас и по ставке есть большой задел, и другие меры, которые позволят поддержать и граждан, и потребительскую активность, и доходы», - заявила председатель регулятора.

Напомним, днем ранее, 19 марта, власти Соединённых Штатов, где из-за коронавируса уже введен режим ЧС, в течение трех ближайших недель выплатить гражданам по одной тысяче долларов на взрослого и по 500 долларов на ребенка. Об этом сообщил министр финансов США Стивен Мнучин

ИСТОЧНИК KP.RU

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