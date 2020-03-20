В России семь человек вылечились от коронавируса

20 Март 2020 2020-03-20T17:43:27+03:00

В России ситуация с коронавирусом находится на контроле. Фото: REUTERS

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В России за сутки выписали 7 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции. Всем им была оказана квалифицированная и своевременная медицинская помощь. Благодаря этому болезнь протекала в легкой форме.

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, общее число выздоровевших на территории Российской Федерации увеличилось до 12 человек.

Список вылечившихся от коронавируса:

Граждане РФ - 9 человек

Граждане КНР - 2 человека

Граждане Италии - 1 человек

Напомним, что в России складывается благоприятная обстановка по covid-19. Ранее сайт kp.ru писал, что в нашей стране разработаны 6 вакцин. Вице-премьер РФ Михаил Мушустин заявлял, что главными целями по борьбе с коронавирусной инфекцией является не допустить массового распространения заболевания и разработать вакцину. Кстати, тесты препаратов уже проводятся на приматах и харьках, поскольку именно эти животные наиболее восприимчивы к лекарстам.

ИСТОЧНИК KP.RU