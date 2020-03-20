В России семь человек вылечились от коронавируса
В России за сутки выписали 7 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции. Всем им была оказана квалифицированная и своевременная медицинская помощь. Благодаря этому болезнь протекала в легкой форме.
Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, общее число выздоровевших на территории Российской Федерации увеличилось до 12 человек.
Список вылечившихся от коронавируса:
Граждане РФ - 9 человек
Граждане КНР - 2 человека
Граждане Италии - 1 человек
Напомним, что в России складывается благоприятная обстановка по covid-19. Ранее сайт kp.ru писал, что в нашей стране разработаны 6 вакцин. Вице-премьер РФ Михаил Мушустин заявлял, что главными целями по борьбе с коронавирусной инфекцией является не допустить массового распространения заболевания и разработать вакцину. Кстати, тесты препаратов уже проводятся на приматах и харьках, поскольку именно эти животные наиболее восприимчивы к лекарстам.
ИСТОЧНИК KP.RU